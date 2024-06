El portero de Bélgica, Koen Casteels, y sustituto de Thibaut Courtois en la Eurocopa 2024, afirmó este jueves desde la sede del torneo que no tiene nada que demostrar a todos aquellos que prefieren al arquero del Real Madrid y declaró que nunca ha dudado de sí mismo.

Bélgica vive una concentración marcada por la ausencia del que probablemente sea uno de los mejores porteros del mundo.

El desencuentro de Courtois con su seleccionador, Domenico Tedesco, y una grave lesión en la rodilla de la que se recuperó al final del curso, fueron las causas por las que el arquero del Madrid no esté en Alemania. Ahora, todos los focos apuntan a su sustituto, Casteels, que ofreció una rueda de prensa marcada por el aura que desprende Courtois en la concentración de Bélgica.

"No siento ninguna presión extra porque tengo que sustituir a Thibaut Courtois. Nunca he dudado de mí mismo. No tengo ningún problema en que se hable de Thibaut. Todos aquí quieren rendir lo mejor que puedan.

“He construido mi propia carrera. No me queda nada que demostrar. Es bonito que el entrenador haya dicho antes del torneo quién será el titular, pero no voy a hacer nada especial", dijo.

Al siguiente intento de la prensa para conocer más reflexiones de Casteels sobre Courtois, el jefe de prensa de Bélgica intervino para terminar con las preguntas sobre el portero del Real Madrid: "El capítulo de Courtois ya está cerrado", dijo.

El cancerbero del Wolfsburgo también habló sobre su fichaje por el Al-Qadsiah de Arabia Saudita que dirige Míchel y que acaba de ascender a Primera División.

“He estado trece años en la Bundesliga. Trabajé duro ahí y ahora era el momento adecuado para mudarme a Arabia Saudta. Visitamos el país y la gente de ahí me recibió muy amablemente.

“Las escuelas internacionales que vimos eran impresionantes y también se desarrolla futbol de primer nivel. Muchos jugadores europeos me han precedido. ¿Si tengo en cuenta que en Arabia a veces se violan los derechos humanos? Iré ahí y me formaré una opinión al respecto. También es difícil decir si habría fichado por el Anderlecht si se hubieran ganado la Liga y hubiesen jugado la Champions. Son muchos 'y si'...' ”, explicó.

Por último, Casteels se refirió a cuáles son sus sensaciones después de saber que será el portero de Bélgica en la Eurocopa y aclaró que siempre se prepara como si fuera a jugar.

"No soy diferente en los entrenamientos ahora que soy titular. Siempre me preparo como si tuviera que jugar, hice lo mismo como segundo portero. No voy a hacer cosas especiales de repente", concluyó.

