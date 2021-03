Estados Unidos podría rotar jugadores para enfrentar a México

Estados Unidos tiene paso perfecto en el Preolímpico de la Concacaf pues ha vencido a Costa Rica y a Repúblca Dominicana , respectivamente, no obstante el partido más complicado y esperado está por llegar pues cerrarán la fase de grupos contra México , un duelo para el que el entrenador Jason Kreis no descarta hacer rotaciones , pues quiere jugar con los mejores para vencer al Tri y ser el primer lugar del grupo.

"Creo que la idea de rotaciones es interesante. Para nosotros no sé si tenga sentido porque cada jugador de nuestra plantilla ha contribuido. Hicimos seis cambios en el once y todavía no sabemos qué roster es el mejor. Queremos ganar a México y ganar el grupo", dijo en conferencia de prensa.