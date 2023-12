Santiago Giménez no solo cerró el 2023 como el Hombre del Año en la Eredivisie gracias a su racha goleadora, sino también figuró en el polémico ranking de los 100 mejores futbolistas del momento.

El listado dado a conocer por la prestigiosa revista especializada en futbol, Four Four Two, consideró al delantero mexicano Santiago Giménez en el puesto 62, por encima de jugadores como Gavi, Marquinhos, Toni Kroos y Karim Benzema, entre otros.