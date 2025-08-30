Equipo de Messi y Luis Suárez debuta con triunfo en Uruguay

Video Messi es presentado como dueño de un inesperado club en el mundo

Deportivo LSM, el club fundado por el uruguayo Luis Suárez y el argentino Lionel Messi, inició este sábado su camino en la cuarta categoría del fútbol uruguayo con una victoria por 0-2 sobre Academia.

El equipo dirigido por Rafael Cánovas celebró su estreno oficial con goles de Martín Parodi y Rodrigo Pastorini, delantero con pasado en Peñarol, Nacional y el Hércules español. Pastorini, autor del segundo tanto, fue expulsado minutos después y no estará disponible para el próximo compromiso.

PUBLICIDAD

La Divisional D de Uruguay cuenta este año con 14 participantes, entre ellos Los Gorriones, Real Montevideo, Rincón FC y Montevideo Boca Juniors.

Suárez presentó el proyecto el pasado 27 de mayo a través de un video en el que destacó la importancia personal y familiar de este nuevo paso, además de confirmar la incorporación de Messi.

"Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol", expresó entonces el delantero.

Horas antes del debut, el goleador histórico de la Celeste compartió en redes sociales un video siguiendo la transmisión del partido.