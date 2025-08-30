    Luis Suárez

    Equipo de Messi y Luis Suárez debuta con triunfo en Uruguay

    El Deportivo LSM, que pertenece al argentino y al uruguayo, debutó este sábado en la Cuarta División de ese país superando por 0-2 a Academia.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Messi es presentado como dueño de un inesperado club en el mundo

    Deportivo LSM, el club fundado por el uruguayo Luis Suárez y el argentino Lionel Messi, inició este sábado su camino en la cuarta categoría del fútbol uruguayo con una victoria por 0-2 sobre Academia.

    El equipo dirigido por Rafael Cánovas celebró su estreno oficial con goles de Martín Parodi y Rodrigo Pastorini, delantero con pasado en Peñarol, Nacional y el Hércules español. Pastorini, autor del segundo tanto, fue expulsado minutos después y no estará disponible para el próximo compromiso.

    PUBLICIDAD

    La Divisional D de Uruguay cuenta este año con 14 participantes, entre ellos Los Gorriones, Real Montevideo, Rincón FC y Montevideo Boca Juniors.

    Suárez presentó el proyecto el pasado 27 de mayo a través de un video en el que destacó la importancia personal y familiar de este nuevo paso, además de confirmar la incorporación de Messi.

    "Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol", expresó entonces el delantero.

    Horas antes del debut, el goleador histórico de la Celeste compartió en redes sociales un video siguiendo la transmisión del partido.


    Más sobre Luis Suárez

    1 min
    Messi y Luis Suárez fundan el Deportivo LSM que competirá en Uruguay

    Messi y Luis Suárez fundan el Deportivo LSM que competirá en Uruguay

    2 min
    Evra debutará como luchador de artes marciales y reta a Luis Suárez

    Evra debutará como luchador de artes marciales y reta a Luis Suárez

    1 min
    Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar vuelven a jugar juntos en Barcelona

    Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar vuelven a jugar juntos en Barcelona

    2 min
    Luis Suárez arremete contra Marcelo Bielsa y ventila mal ambiente en Uruguay

    Luis Suárez arremete contra Marcelo Bielsa y ventila mal ambiente en Uruguay

    1 min
    Luis Suárez anuncia su retiro de la selección de Uruguay

    Luis Suárez anuncia su retiro de la selección de Uruguay

    Relacionados:
    Luis SuárezLionel Messi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD