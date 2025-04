Evra debutará como luchador de artes marciales y reta a Luis Suárez

Patrice Evra , histórico lateral izquierdo de la selección francesa y el Manchester United , es noticia pero esta vez no por tema relacionado con el futbol ya que el galo reveló que debutará como peleador profesional de MMA.

"Estoy entrenando oficialmente para mi primera pelea. Ellos elegirán a mi oponente... Me preguntaron a quién quería enfrentarme. Dije: Luis Suárez. Pagaré de mi bolsillo. Incluso puede morderm e", dijo Evra en un mensaje en su cuenta de X.

"Ya deberían saberlo, ¡a mí también me encanta este deporte! He actuado en los escenarios más importantes del mundo, he ganado todos los trofeos importantes del futbol, pero la PFL Europe Paris será una noche muy especial para mí", agregó.