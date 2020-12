"Maradona fue el mejor jugador de la historia junto con Pelé. Pelé sigue aquí, está vivo, pero Diego fue el más grande. No sólo por lo que fue como genio y jugador, sino por la forma en que demostró. Eso me marcó la diferencia", dijo el estratega portugués del Benfica en conferencia de prensa.

"Diego era un top mundial, pero tenía pasión por el juego, por el futbol, nació para ser futbolista, nació con todo. No es un producto trabajado. Nació así. Amor, todo el sentimiento que tenía con la pelota. Pero hoy, entre los dos mejores del mundo, Cristiano Ronaldo tiene un poquito de eso, Messi no tiene nada. No tiene nada de pasión".