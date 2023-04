Ibrahimovic agradece al extécnico del América, Leo Beenhakker: “Me convertí en lo que vio en mí”

"Su llegada supuso un cambio para mí en el Ajax. Me ayudó y me dio muchos consejos. Me ayudó en el campo, por ejemplo, diciéndome cómo moverme. Es una leyenda del Ajax", recalcó Ibrahimovic, actual jugador del AC Milan y quien también jugara para Juventus, Inter de Milán, Barcelona, PSG, Manchester United y LA Galaxy.