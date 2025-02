“Claro (Santi Gimenez), respeto mucho lo que hizo allá, dejó una gran huella, me abre el camino, se lo agradezco y espero hacer mínimo lo que él hizo y voy con la ilusión de que quiero hacer más grande la carrera que hizo allá . Es algo complicado, pero vamos con esa meta porque hay que pensar en grande siempre"

"Espero verlo pronto, quisiera que me diera sus consejos, algo en que me pueda ayudar", indicó Carrillo.

El delantero mexicano indicó que está cumpliendo un sueño que tiene desde niño y afirmó que Dennis Te Kloese, ex directivo del Tri, fue clave para llegar el Feyenoord.

"No había algo concreto al principio y no podía dormir en las noches porque era un sueño que tengo el irme a Europa, pero se concretó y muy ilusionado de verdad"

Influyó bastante (Te Kloese), me veía en selecciones menores y agradecerle el apoyo, fue parte fundamental y ya está, lo veremos en Rotterdam", agregó el atacante.