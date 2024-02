El delantero mexicano Santiago Giménez vive su momento más complicado de la temporada al no anotar gol en los últimos cinco partidos y eso le ha generado nuevas criticas de la prensa neerlandesa .

En ese sentido, Aad de Mos , exjugador neerlandés y extécnico de clubes como Ajax y PSV , dijo que no le sorprende el momento por el que atraviesa el mexicano, pues a su consideración el nivel que llegó a alcanzar fue demasiado para sus posibilidades.

"Estos son jugadores hechos, no verdaderos talentos", comenzó diciendo De Mos para el medio neerlandés Trouw .

“Son jugadores de futbol promedio que, por suerte en el casino, terminaron en un planeta al que no pertenecen. Las cosas van bien por un tiempo y luego todos las siguen. Pero en cuanto las cosas empeoran, no pueden recurrir a su talento. Y eso no se puede resolver sólo con la ética laboral”, añadió.