Santi Giménez reveló que el Bofo Bautista era uno de sus ídolos

"Me gustaba mucho y gracias a mi papá (el ex del Pachuca y Cruz Azul Christian Giménez) me firmó varias playeras. Siempre me encantó por su personalidad. Tengo su playera de Jaguares, se extraña ese equipo al igual que a Veracruz”, dijo Santi, quien sorprendió al decir que del futbol internacional su favorito en la infancia fue el ex del Atlético de Madrid y de la selección portuguesa Maniche.