Edson Álvarez: Quiero hacer historia como el mejor mexicano

Al canterano del América se le había negado el título con el cuadro holandés pues a su llegada no estuvo en condiciones para jugar la Supercopa holandesa que le ganaron al PSV, no obstante, el futbol da revanchas y la del 'Machín' llego hoy pues aunque no estaba al cien por ciento físicamente se mantuvo firme en el medio campo hasta el silbatazo final.