Edson Álvarez cambió las críticas por elogios de la afición

Edson Álvarez parece que está viviendo uno de sus mejores momentos con el Ajax de Holanda . El mexicano sumó su segundo partido al hilo de la temporada jugando los 90 minutos, y sus buenas actuaciones no han pasado desapercibidas por la afición que lo ha criticado severamente desde su llegada en 2019; sin embargo, el desempeño que tuvo en la goleada de su equipo en casa del AZ Alkmaar generó que la gente en redes sociales lo elogiara , algo que parecía difícil de lograr.

El mexiquense no la ha tenído nada fácil en su aventura por el Viejo Continente donde le ha costado ganarse la titularidad con uno de los equipos más importantes de la Eredivisie. Álvarez no jugaba dos partdos completos desde las jornadas 1 y 2 de la presente campaña en las que su equipo derrotó al Sparta Rotterdam y el Waalwijk, incluso se llegó a hablar de que podría salir del equipo debido a los pocos minutos que jugaba; sin embargo, por ahora esa opción no se conretó.