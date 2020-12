Robben podría volver al retiro por lesión con el Groningen

"Seguiré trabajando para recuperarme y me gustaría estar en el campo con el equipo jugando partidos el próximo año, pero no puedo aún asegurar que esto vaya a pasar", dijo Robben, que en enero cumplirá 37 años, en un comunicado del Groningen.

"Las cosas no están yendo como me gustaría", reconoció el ex jugador del Bayern Múnich, que explicó que las rutinas para recuperarse "desafortunadamente no están teniendo los resultados esperados".