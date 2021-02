Antes de que el serbio lograra el 1-1 de penal, Dumfries le había increpado por simular en una de las faltas que cometieron los suyos y lo encaró para intentar descentrarlo, pero el serbio no falló desde los once metros e inmediatamente fue a recriminarle al del PSV su comportamiento.

"No he insultado a su madre. Los del PSV intentaron pisotear el punto de penalti y él (Dumfries) me dijo que era un cobarde, que fallaría el penalti porque soy un cobarde, porque no soy un líder. Cuando marqué sólo quería callarle la boca", explicó el futbolista tras el encuentro.