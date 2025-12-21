Alajuelense Directivo mexicano, ex de Rayados, presume logró con Alajuelense Carlos Vela se consagra multicampeón en el futbol de Costa Rica y lo presume en sus redes sociales.

Video Carlos Vela reaparece en Costa Rica con tricampeonato

Un mexicano más se encuentra brillando fuera de territorio nacional en el ámbito futbolístico y lo ha hecho con varios trofeos obtenidos por el club donde milita, con q uien al menos pudo levantar tres títulos distintos durante el 2025.

Se trata de Carlos Vela, pero no exactamente del delantero que alguna vez jugó para el Arsenal y que brilló con el LAFC de la MLS, sino de uno que ha estado más relacionado con el Monterrey y ahora decidió dar el salto fuera del país.

Se trata de Carlos Alberto Vela Velázquez, quien a pesar de que también fungió como jugador, se le conoce más por sus labores directivas en Rayados, donde estuvo en el área deportiva e incluso llegó ostentar la Gerencia Deportiva, aunque más tarde emigraría al Mazatlán FC, donde asumió como Director Deportivo.

Ahora, con más experiencia, Vela Velázquez tomó el reto de enrolarse con el Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica bajo el puesto de Gerente Deportivo, donde ya comenzó a disfrutar de las mieles del éxito y no dudó en presumirlas a través de sus redes sociales.

El directivo mexicano presumió, mediante su cuenta de X (Twitter), los logros obtenidos por el LDA durante este 2025, que incluyeron el Título del Torneo Nacional, la Copa Centroamericana y la Recopa