    Alajuelense

    Directivo mexicano, ex de Rayados, presume logró con Alajuelense

    Carlos Vela se consagra multicampeón en el futbol de Costa Rica y lo presume en sus redes sociales.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Carlos Vela reaparece en Costa Rica con tricampeonato

    Un mexicano más se encuentra brillando fuera de territorio nacional en el ámbito futbolístico y lo ha hecho con varios trofeos obtenidos por el club donde milita, con q uien al menos pudo levantar tres títulos distintos durante el 2025.

    Se trata de Carlos Vela, pero no exactamente del delantero que alguna vez jugó para el Arsenal y que brilló con el LAFC de la MLS, sino de uno que ha estado más relacionado con el Monterrey y ahora decidió dar el salto fuera del país.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Alajuelense

    Carlos Vela reaparece en Costa Rica con tricampeonato
    1:16

    Carlos Vela reaparece en Costa Rica con tricampeonato

    Fútbol
    Ronaldo Cisneros y Alajuelense se consagran tricampeones de la Copa Centroamericana
    1 mins

    Ronaldo Cisneros y Alajuelense se consagran tricampeones de la Copa Centroamericana

    Fútbol
    Alajuelense se llama así mismo "valiente" tras la decisión del TAS
    1:30

    Alajuelense se llama así mismo "valiente" tras la decisión del TAS

    Fútbol
    Alajuelense levanta la mano para el Mundial de Clubes
    1:39

    Alajuelense levanta la mano para el Mundial de Clubes

    Fútbol
    Alajuelense asciende demanda al TAS contra Pachuca y León
    2:59

    Alajuelense asciende demanda al TAS contra Pachuca y León

    Fútbol
    Herediano se corona ante el Alajuelense y termina en batalla campal
    1 mins

    Herediano se corona ante el Alajuelense y termina en batalla campal

    Fútbol
    Herediano se proclama campeón y se desata campal
    1:58

    Herediano se proclama campeón y se desata campal

    Fútbol
    La cifra en dólares que se llevará el campeón de la Copa Centroamericana
    1:18

    La cifra en dólares que se llevará el campeón de la Copa Centroamericana

    Fútbol
    La cantidad en dólares que se llevará el campeón de la Copa Centroamericana
    1 mins

    La cantidad en dólares que se llevará el campeón de la Copa Centroamericana

    Fútbol
    Vela y LAFC pisan los Cuartos de Final tras golear al Alajuelense
    0:38

    Vela y LAFC pisan los Cuartos de Final tras golear al Alajuelense

    Fútbol

    Se trata de Carlos Alberto Vela Velázquez, quien a pesar de que también fungió como jugador, se le conoce más por sus labores directivas en Rayados, donde estuvo en el área deportiva e incluso llegó ostentar la Gerencia Deportiva, aunque más tarde emigraría al Mazatlán FC, donde asumió como Director Deportivo.

    Ahora, con más experiencia, Vela Velázquez tomó el reto de enrolarse con el Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica bajo el puesto de Gerente Deportivo, donde ya comenzó a disfrutar de las mieles del éxito y no dudó en presumirlas a través de sus redes sociales.

    El directivo mexicano presumió, mediante su cuenta de X (Twitter), los logros obtenidos por el LDA durante este 2025, que incluyeron el Título del Torneo Nacional, la Copa Centroamericana y la Recopa

    "Recopa, Centroamericana, Torneo Nacional. Un semestre maravilloso! Muchas gracias a todos los jugadores, a Oscar, su cuerpo técnico y a todo el staff, a Don Joseph, la junta directiva y a la afición. Todo ganado! Todo por ganar! Gracias!", escribió en sus redes sociales.

    Relacionados:
    Alajuelense

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX