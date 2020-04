Asimismo apuntó que los jugadores no podrán coincidir entre ellos, a quienes decidan volver se les citará para que únicamente coincidan con un preparador físico y siempre manteniendo la distancia y las medidas sanitarias pertinentes ante el brote de COVID-19 que continúa afectando la mayor parte de Europa .

A pesar de que Real Decreto 463/2020 , del 14 de marzo en España prohíbe la apertura de recintos deportivos, la directiva del conjunto txuri-urdin sostiene que no violan ninguna ley pues cuenta con el visto bueno de las autoridades pertinentes, según información del diario español AS.

El debate se ha abierto pues aunque el gobierno central de España ha permitido el regreso a las actividades catalogadas como "no esenciales" a partir de este lunes, si ha hecho un llamado para que preferentemente las personas que puedan realizar su trabajo en casa, no salgan.

Aún no hay una fecha de regreso establecida para La Liga y las estimaciones de sus directivos, así como de FIFA no son las más alentadoras, no obstante, la decisión de la Real Sociedad está tomada.