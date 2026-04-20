Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo reacciona a cánticos de Messi en partido de la copa asiática El delantero portugués llegó a 969 anotaciones en su carrera profesional.

Video Cristiano Ronaldo manda callar afición rival tras cánticos de Messi en Copa AFC

Cristiano Ronaldo dio de qué hablar en la Copa AFC y no precisamente por llegar a 969 anotaciones en su carrera profesional, sino por su eterna rivalidad con el argentino Lionel Messi.

Ronaldo abrió el marcador a los 11 minutos ante Al Wasl, pero el portugués mandó callar a la afición rival hasta en dos ocasiones en el partido cuando escuchó los cánticos a favor de Lionel Messi bajar desde las gradas.

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En videos compartidos por fanáticos se aprecia cómo Cristiano Ronaldo calla a la afición y les muestra tres dedos en referencia a las tres anotaciones que Al Nassr ya llevaba poco antes de la media hora de juego.

El cuarto gol para el equipo de CR7 llegó hasta el minuto 80 cortesía de Sadio Mané y una vez más Cristiano Ronaldo mandó a callar a los aficionados, pero ahora mostrándoles cuatro dedos.

Cristiano y compañía avanzaron a las Semifinales de la Copa AFC donde enfrentarán a Al Ahli el próximo miércoles 22 de abril.

CRISTIANO RONALDO DA UNFOLLOW A EXFUTBOLISTA POR DEBATE CON MESSI

El eterno debate sobre si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista volvió a dar de que hablar con una peculiar anécdota de Gary Lineker quien reveló un ‘berrinche’ del portugués tras las declaraciones del exfutbolista inglés.

Lineker contó en su podcast “The Rest is Football” que CR7 se molestó y dejó de seguirlo en Instagram solo por mencionar que el argentino es el mejor jugador de la historia.