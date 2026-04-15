Futbol Neymar explota y encara a un fan que lo insultaba pese haber anotado gol El brasileño perdió la calma tras el empate entre Santos FC y Deportivo Recoleta en la Copa Sudamericana.

Video Neymar pierde el control y encara a un aficionado que lo insultaba

Neymar perdió el control y explotó contra un aficionado que lo insultaba tras el empate a un gol entre Santos FC y Deportivo Recoleta en la segunda jornada de la Copa Sudamericana.

Al término del partido en el Estadio Urbano Caldeira, parte de la afición del Santos abucheó e insultó a Neymar pese a que anotó el gol que abrió el marcador al minuto 4.

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Incluso, en plena entrevista, el astro brasileño mandó a callar a un aficionado y posteriormente, tras dar sus declaraciones, se hizo de palabras con él.

“Tú deberías haber entrenado más, estás gordito”, respondió Neymar al fan que criticaba su estado físico y su rendimiento en el Peixao.

Neymar, que recientemente mostró su admiración por Cristiano Ronaldo, se tomó una foto con una fan acreditada en cancha y después, al escuchar que el fan seguía insultándolo, se volteó enojado para pedirle respeto.

El brasileño quiso acabar el pleito dándole la razón al aficionado. “Tienes razón, ¿estás feliz?”, comentó Neymar, pero el fan insistía y lo llamó mimado.

“¿Yo soy un mimado? Estoy dejando mi vida aquí, hermano”, contestó el futbolista de Santos para después mencionar “te voy a dar un minuto de fama” y acercarse a las gradas para seguir haciéndose de palabras.

Neymar explica su pelea con el aficionado

Ya con la cabeza fría, Neymar atendió a los medios de comunicación en zona mixta y se pronunció al tenso momento que protagonizó con el aficionado del Santos.

"Cuando va al lado personal y cuando ataca de una forma diferente, yo no lo voy a aceptar. Doy la vida por este club. Hago hasta más de lo que debería. No puedo ser tratado de esa forma”, sentenció el astro brasileño.

Neymar registra cuatro goles y tres asistencias en ocho partidos del 2026. El futbolista de 34 años anhela con volver a la selección brasileña y jugar el Mundial 2026, incluso se operó la rodilla para mantener su buena racha y evitar lesiones antes del verano.