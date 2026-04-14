Futbol Neymar confiesa su admiración por Cristiano Ronaldo: "Es una bestia" El brasileño presumió su colección de playeras entre las que destaca una de CR7 con el Real Madrid.

Video Neymar presume playera de Cristiano Ronaldo en su colección

La grandeza de Cristiano Ronaldo es reconocida en todo el mundo por afición, prensa y jugadores, incluso de quienes también son considerados futbolistas de época, históricos.

En su reciente video publicado en su canal de Youtube, Neymar compartió la colección privada que tiene en su mansión, posiblemente en Mangaratiba, en la Costa Verde del estado de Río de Janeiro.

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En su colección destacan las decenas de trofeos y medallas que ha ganado a lo largo de su carrera, así como las playeras y botines más especiales que ha usado en los equipos que ha militado: Santos FC, Barcelona, PSG, Al-Hilal y, por supuesto, la selección brasileña.

Neymar tiene a Cristiano Ronaldo entre su colección

Neymar también tiene un apartado de las playeras más valiosas que ha intercambiado en la cancha, una de ellas la del astro portugués Cristiano Ronaldo cuando militaba en el Real Madrid.

Al mostrar la camiseta, Neymar soltó un elogio para CR7. “Es una bestia”, se le escuchó decir al brasileño. Además, mostró los jerseys de Zlatan Ibrahimovic, del Milan, y la de Luka Modric con la selección croata.

También enseñó su colección de playeras de la NBA, entre las que destacan Stephen Curry, Kobe Bryant y LeBron James, tres de sus ocho jugadores favoritos. Los demás son Michael Jordan, Kyrie Irving, Kevin Durant, Jimmy Butler y Draymond Green.

Neymar suma tres goles y tres asistencias en siete partidos del 2026 y, con 34 años, busca jugar su última Copa del Mundo con la selección brasileña.