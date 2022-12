Copa SKY 2022: Benjamín Mora asegura que Atlas debe buscar el campeonato

“Cada equipo y cada técnico tiene sus propios objetivos, metas. En este equipo estamos empezando un ciclo, durante toda la pretemporada hemos tenido participación de todos los muchachos. Por el campeonato vamos siempre, si no para qué competimos, no son amistosos, son de preparación para un torneo que tenemos firme y sólido el once titular y después utilizar a los demás jugadores para que ayuden al equipo”, mencionó.