Paunovic recuerda a Pelé por medio de emotiva anécdota de su padre

"En una ocasión mi padre me llamó y me dijo qué quería para mi cumpleaños, yo iba a cumplir 30 años, le dije 'quiero ese partido que jugaste con Pelé contra Brasil en el Maracaná ante 200 mil personas', me lo consiguió y fue la primera vez que lo vi jugar, fue el partido más grande de su carrera, fue campeón y fue un gran futbolista, pero ese día pude ver a dos figuras que marcaron mi vida".