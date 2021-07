"Positivo es que hicimos 7 puntos, no nos hicieron goles, negativo es la falta de definición tanto en el empate como en los dos triunfos. Positivo es la forma de jugar del equipo por largos ratos en estos partidos, jugamos mal media hora de los 270 minutos, le dimos la iniciativa al rival, siempre hay mucho de los análisis de los rivales, nosotros no hacemos el mismo análisis que hacen ustedes, no vemos un partido de 30 minutos sino de 90 y está claro que merecimos ganar los tres partidos que jugamos", apuntó.