Miguel Herrera , actual técnico del representativo de Costa Rica que participa en la Copa Oro , no se cree aquellas versiones que circulan sobre que no hay una buena generación de futbolistas en México y de ahí la crisis por la que atraviesa el Tri.

"Esta generación ganó una medalla de bronce en una olimpiada, no es tan fácil. Una olimpiada es un Mundial para los chicos, pero ganar un oro o un bronce no es fácil. Traen seguidilla de juegos, hay algunos que juegan en Europa, otros en México, pero decir que no hay buena generación es engañarnos", aseguró en entrevista exclusiva para TUDN con Andrés Vaca y David Faitelson.