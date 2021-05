El mediocampista cuenta con una molestia muscular en el isquiotibial derecho, pero entró al quite porque River Plate no tenía más jugadores disponibles luego de que 20 futbolistas fueron contagiados de COVID-19, entre ellos los cuatro porteros, y la Conmebol no le permitió registrar a Alan Díaz, arquero juvenil que el fin de semana defendió el marco ante Boca Juniors.