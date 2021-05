River no tiene alternativa y pondría a Enzo Pérez en el arco

Esta medida desesperada se deriva de la negativa de la Conmebol para que el equipo argentino pudiera registrar a más jugadores para completarse, el argumento fue que el contagio por Coronavirus no se considera una lesión de tal forma que no pueden modificar el reglamento así que tendrán que jugársela con lo que tienen.

“Estamos golpeados y sorprendidos por esta decisión. Es una pandemia, hay contagiados, muertos…Esto afectó al mundo entero, no solo al fútbol. Y hemos explicado todas las razones jurídicas para tener la sustitución de los arqueros porque nos correspondía y aunque sea queríamos que aplicaran el sentido común. Pero no lo hicieron. Y de esa manera le quitan seriedad a una competencia importante. Lo serio hubiese sido jugar con un arquero y no lo vamos a poder hacer”, explicó Rodolfo D'Onofrio, presidente de la institución.