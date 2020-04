‘Bofo’ Bautista sintió que lo iban a linchar gente de Boca Juniors

'Bofo' Bautista detalló varios detalles de lo que sufrió Chivas esa noche en La Bombonera :"Desde que estábamos en el vestidor, conocemos a los argentinos, no nos dejaban calentar, nos dejaron un pedacito de área grande para calentar. Se iban los balones y los aventaban a la tribuna, no nos dejaban calentar”.

“Empezó el partido y empezaron con patadas, y en una jugada donde me dan un pase filtrado, y yo veo a los dos centrales que me van a dar un codazo, me quito. Me tumban y en ese momento muchos aficionados me aventaban piedras y yo les hice la señal de cuatro goles.

“Me ve Palermo me sigue y me quería golpear. Seguí caminando y me tira un cabezazo. Nos expulsa el árbitro. Yo iba a los vestidores y el árbitro me pide que rodeara toda la cancha, fue ahí donde el técnico me escupe y yo sigo asustado porque la gente se quería brincar. Se brincan dos chavos y me dan una patada y un manotazo", contó 'Bofo' Bautista.