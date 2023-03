Xavi asegura que si Real Madrid hubiera vencido al Barcelona "sería fiesta nacional"

"Nosotros no queremos tener un 36 por ciento de posesión, como tuvimos en el Bernabéu, sino el 60, el 70 o incluso el 80 por ciento, pero si no la tienes entonces toca defender sin él, y ahí creo que estuvimos extraordinarios", reflexionó Xavi, recordando que el conjunto blanco no les hizo ninguna ocasión clara en todo el partido.