Lionel Messi en Copa América: cuántas ha ganado, marca de goles y más

Los goles inolvidables de Messi en la UEFA Champions League y todo lo que hace en un terreno de juego: magia, pases inverosímiles, anotaciones que han quedado en la retina de quienes amamos este juego. Sin embargo, cuando ha jugado con la selección de Argentina siempre se le ha achacado que debe dar más, que no rinde igual, que no ha podido igualar la leyenda de Diego Armando Maradona por el simple hecho de no poder ganar una Copa del Mundo, en Brasil 2014 se quedó a las puertas tras perder la final contra Alemania.