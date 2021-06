'Pipita' Higuaín cree que Messi ya merece ganar la Copa América

"Hablar de lo que uno logró en la carrera, lo que ganó, el recorrido que uno hizo para llegar a las finales creo que no se valora y no es así y es cuando entra el daño, pero ya no se puede cambiar, ya pasó, solo queda que creo que con el tiempo va a suceder; se va a valorar lo que hizo esta generación, como siempre pone las cosas en su lugar", expresó en la charla.