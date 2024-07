“Hoy es un día muy especial para mí, no solamente amo a Leo, amo el futbol como todos ustedes. He seguido a Messi por muchos hoteles en muchas partes del mundo con el objetivo de ver partidos importantes y de sacarme una foto con Leo”

“Mi papá falleció hace un año, justamente ayer se cumplía un año de la muerte de mi padre y hoy me levanté con una energía diferente y le pedía a él y a Dios que se diera y hoy se dio, me encontré a Messi en el pasillo y Leo fue una persona excelente, él me vio nervioso y él me dijo dale, dale, que nos sacamos la foto”, contó el aficionado.