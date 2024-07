Cardozo: Messi fue “irresponsable” en su penal, ¿como Pulido en Chivas?

“Siempre se jugará eso en un penal, si lo anota es un fenómeno, si lo falla ha sido muy displicente al patearlo así. Históricamente ha sido así. Acá lo que resulta raro es que Messi venía pateando de otra manera, viéndolo a detalle no sé si cambió de último momento y eso le terminó jugando una mala pasada”, comentó Villa.

Cardzo agregó: “Rara vez se lo vi patear así a Messi. Yo creo que dudó, encima no jugó bien, no sé si venía con alguna desconfianza. Es el mejor jugador del mundo, no creo que haya reclamos. Seguramente hablarán”.