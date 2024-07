El técnico indicó, asimismo, que aún no ha hablado con el jugador sobre sus sensaciones. "Lo haré antes del entrenamiento y después decidiremos", señaló.

Messi se lesionó hace una semana en el aductor, durante el encuentro ante Chile, no jugó el partido contra Perú y hasta el martes no se reincorporó por completo a la dinámica de grupo.

"Cuando ha jugado Leo ha jugado Julián Álvarez, ha jugado Lautaro Martínez. Altera que no juegue Leo, esa es la realidad para todo el mundo, no solo a mí. Intentaremos que esté y, si no está, buscar lo mejor para el equipo", concluyó.