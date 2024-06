"Creo que en las declaraciones, no las tomaron como yo las pensaba, las malinterpretaron, yo jamás señalé a una persona o jugador, jamás, me involucré tanto a mí como al grupo, no fue lo mejor, pero esas decisiones son aparte. La verdad que sí platiqué con él, lo que me comentó fue que aprobaron jugadores nuevos".

"Sí, si soy honesto, sí me dolió un poco, la verdad que no me lo esperaba, creía que podía ir, llegó esta decisión del entrenador, siempre he dicho que la respeto, no hay problema, en su momento sí fue doloroso".