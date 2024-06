La pelota al que sabe | México debe seguir el ejemplo de Colombia

Por su parte, Saturnino Cardozo aseguró que por la edad no puedes dejar fuera de la selección a un jugador que pasa por un buen momento solo por llevar a uno más joven.

"La selección necesita una base de jugadores, una estructura, no puedes cambiar por cambiar, entonces que explicación le das a un goleador como pasó con Henry Martín , la selección necesita una base y a partir de ahí el joven que anda bien, que está pidiendo un lugar en la selección a partir de un buen rendimiento, seguramente tendrá sus lugar, porque en la selección tienen que estar los mejores, pero no puedes dejar a los jugadores que están en su mejor momento debido a su edad", afirmó Cardozo.

"Insisto que en la selección deben estar los mejores, puede ser que de repente puedan jugar un mal partido o no te fue bien en un torneo, pero sino aparece otro mejor que él no porque yo te convoque serás mejor que al que no convoque", agregó Zamorano.