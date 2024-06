"Son decisiones que no me corresponden, la selección es exponencial, pero como DT sabes que dependes de los resultados, tengo qué tratar de sacar rendimiento de los jugadores, estoy tranquilo, hay cosas que no me corresponden, es un proceso evidentemente del cual veremos el resto, empoderar jugadores, es importante para mi proceso sino para el Tri".

"Ecuador no es fácil, más en este torneo, no se puede dominar amplliamente a un rival. Cuando seamos superiores y tengamos las opciones, hay que concretar, aprovechar esos momentos, es eso, en el momento en el que tengamos frescura y seamos determinantes es lo que va a dar el pase a la siguiente ronda".

JIMMY LOZANO RESPONDE A CRÍTICAS DEL 'CHACO' GIMÉNEZ SOBRE SANTI Y LAS 'FORMAS' PARA COMUNICAR A HENRY MARTÍN SU AUSENCIA

"creo que se le avisó (a Henry Martín), una llamada, quería verlo en persona y comentarle esto, por sus tiempos y mis tiempos no se pudo dar, pero mucha confianza con Henry, hablé con él, como con los otros cuatro o cinco, no hay momento ideal para una mala noticia, me ha tocado estar del otro lado, lo que él buscaba en ese momento no es lo ideal... lo hice como con los otros y me lo agradeció mucho".