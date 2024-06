"No tengo nada que perder, tengo todo que ganar, lo tengo que demostrar en mis entrenamientos, en mi día a día, en mi unión con el grupo, vengo a aportar cosas positivas, mi liderazgo y estoy contento, muy bendecido de estar aquí, he trabajo todos los días para estar en selección, voy a tratar de ganarme un lugar".

"La vida... hace un año justo estaba saliendo de San Diego por una lesión complicada y cuando menos te lo esperas de repente estás muy abajo y vuelves a subir o estás muy arriba y bajas. Esta me la debía el verano, la vida y orgulloso de mí, mi recuperación de cómo trabajé para poder estar aquí, contento de estar aquí".

"Estamos por pelear todo, no tenemos nada que perder, queremos hacer una buena Fase de Grupos, llegar a la Final sería un sueño para todos, ser campeones de América sería impresionante. Realizar buen futbol, que la afición esté contento, divertirnos... a veces nos olvidamos que es un juego y hay que divertirnos de cierta manera, con mucha responsabilidad y disfrutar este torneo que no se juega todos los días".

BRIAN GONZÁLEZ REVELA LAS CORRECCIONES DE JAIME LOZANO

"El profe ha hablado conmigo de varias cosas, por lo mismo que soy joven trato de escucharlo y lo que me diga tratar de sacar lo mejor posible, ha hablado de cosas de corregirme, porque antes era extremo y ahorita estoy de lateral, me ayuda mucho en cuestiones defensivas, le trato de aprender y han sido esas correcciones que me ha hecho.