Lionel Messi está a días de debutar en la Copa América 2024 con la selección de Argentina y recordó en las últimas horas uno de los momentos más duros que vivió en el torneo de selecciones de la Conmebol.

Publicidad

En entrevista con su sobrino Tomás Messi en el podcast Dispuestos a Todos que se transmite en Twitch, el capitán de la Albiceleste recordó su pasaje más doloroso en la provincia donde nació.

"No recuerdo ningún insulto en especial, pero sí que en la Copa América 2011 en Argentina, cuando jugamos en Santa Fe me dijeron de todo. A mí y a toda la selección. Fue bastante duro. Me putearon de todos los colores", recordó el delantero de Inter Miami.

Messi fue cuestionado de su capacidad para ya poder hablar inglés tras casi un año que vive en Estados Unidos, además de su faceta de actor con clips para la película Bad Boys 4 y un comercial de una cerveza para el pasado Super Bowl.

"Entiendo todo o casi todo del inglés. De a poquito me voy largando a hablar. Creo que por vergüenza o por no mandarme alguna, no me largo a hablar. Pero ya podria largarme y entender bastante.

"Me gusta, me divierto, hace muchos años que vengo haciendo publicidad desde muy chido, cada vez le agarro más gustitos, soltándome más y cuando son cosas graciosas y un buen ambiente, me divierte".

¿Cuándo debuta Argentina en la Copa América 2024?

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los dirigidos por Lionel Scaloni pondrán primera en el torneo el próximo jueves 20 ante Canadá por la primera fecha del Grupo A.