Di María soñó que sería campeón de Copa América: "Estaba escrito"

"Te puedo decir que estaba escrito, era de esta manera, se lo dije anoche a los chicos en la cena, lo soñé, soñé, por eso dije que era la última Copa América y se terminaba acá, soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba y que me retiraba de esta manera, no sé qué decirte, tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo que nada", fueron las primeras palabras de Di María, pieza clave en el plantel de Lionel Scaloni para ganar el bicampeonato de Copa América.

"Como les dije anoche a los chicos también estoy eternamente agradecido con esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera, qué mejor que así.