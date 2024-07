Fue Pablo Giralt , narrador de Telefe y TyC Sports quien se emocionó durante las dos atajadas de Emiliano Martínez en la tanda de penales, no sin antes mostrar una voz sombría y decepcionante cuando Lionel Messi falló su penal .

“¡Va Mena, jajajaja, ay Dios mío, es una cosa de locos! Varsky, me vuelvo loco, es una bestia este tipo, me pone los pelos de punta, qué emocionante, viejo”, narró el comentarista argentino durante la definición por penales del Argentina vs. Ecuador.