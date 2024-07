Cinco momentos que marcaron la carrera de Ángel di María con Argentina

Estos son los cinco momentos que han marcado la carrera del ‘Fideo’:

3.- Las lesiones; del llanto en el Maracaná a las finales perdidas ante Chile Protagonista con un golazo en el agónico triunfo frente a Suiza, Di María sufrió en el partido frente a Bélgica, de los cuartos de final del Mundial 2014, una lesión en el recto anterior del muslo derecho que le impidió jugar la semifinal y la final. Con lágrimas en los ojos le dice al técnico Alejandro Sabella que está dispuesto a jugar en el Maracaná infiltrado, desoyendo la carta del Real Madrid que le pide que no fuerce. El seleccionador no se arriesga y pone en su lugar a Enzo Pérez.

Un año después, una dolencia muscular en el bíceps femoral le saca de la final de la Copa América contra Chile cuando aún no se ha cumplido la media hora de partido y en 2016 es sustituido en el minuto 57, por las molestias físicas que arrastra desde la fase de grupos.

“El problema es que, en la selección, a veces no me doy cuenta y trato de hacer cosas al 110% de mis capacidades y el cuerpo no aguanta”, reconocerá.