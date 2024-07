"Uno no analiza tanto la canción de futbol, lo hace más en relación a una broma. Si alguna persona o algún compañero se ha sentido ofendido por el video de Enzo, la manera era llamarlo, no ponerlo en una red social. Ahí creo que hay un poco de malicia o de querer ponerlo en un lugar que no tiene nada que ver con él", expresó De Paul este jueves en una entrevista con el canal Olga.