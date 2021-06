"Quiero contarles que lamentablemente fui contacto estrecho de Covid positivo, al enterarme de esto inmediatamente avisé al área médica de la selección y me realicé los exámenes correspondientes que resultaron todos negativos. Después de eso me diagnosticaron una fuerte amigadalitis que me tiene hospitalizado y hoy me entero de mi PCR positivo (...) esta vez no podré estar en la cancha, pero apoyaré a mis compañeros con toda mi fuerza. Voy a recuperarme pronto para vestir nuevamente la Roja de todos", publicó el astro del Inter de Milán en sus redes sociales.