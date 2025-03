La Final de la Concacaf Nations League México vs. Panamá contará con show musical la noche de este domingo en la cancha del SoFi Stadium de Los Angeles.

Will Smith reveló a través de sus redes sociales que él será el artista encargado del espectáculo que se llevará a cabo previo al silbatazo inicial de la Final.

“¡Abriendo la Final de Concacaf Nations League esta noche! México vs. Panamá. Si lo estás viendo, podrías escuchar una nueva canción del álbum”, posteó Will Smith en su cuenta de Instagram acompañado de fotos y videos ensayando en el SoFi Stadium.

Con 56 años, Will Smith de a poco ha dejado a un lado la actuación para enfocarse en su carrera musical. De hecho, el próximo 28 de marzo lanzará su nuevo disco titulado “Based on a True Story” (Basado en una historia real).

En los últimos años, Will Smith ha colaborado con grandes artistas como Bad Bunny, Marc Anthony, Bomba Estéreo, Sean Paul y Nicky Jam, con quien tiene una canción que fue parte del soundtrack del Mundial Rusia 2018 (Live It Up).