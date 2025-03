Faitelson sobre la Concacaf Nations League: “Un torneo de corcholata”

David Faitelson señaló que está bien, que se ganó, pero que este torneo tiene un valor muy bajo y que no se puede pretender que ya se tiene un equipo competitivo.

“Es un bálsamo lo que ustedes quieran, pero también un torneo de corcholata, el torneo lo gana todo está bien, pero no le no le demos el valor más que ganaron. En México es mucho más muy fácil, encender la mecha de la pólvora y decir, ya tenemos una selección y ya tenemos un equipo competitivo para el Mundial, todavía no tenemos nada”.