Luego de que la Selección Mexicana levantara el título de campeón de la Concacaf Nations League, el técnico Javier Aguirre consideró que poner a Raúl Jiménez y Santi Gimenez en punta no fue una buena decisión.

"Jugar con dos nueves era bastante obvio, están en buen momento, son solidarios, se mueven bien, entienden el juego, buen juego aéreo. No fue un acierto, pero cayó sobre su propio peso esa decisión . Raúl hizo goles y estoy muy contento por ellos dos, se lo merecen".

"Que no fuimos regulares, hicimos el gol y jugamos francamente mal, le dimos la iniciativa a Panamá, estábamos lejos, nos ganaron en intensidad, el gol lejos de beneficiarnos nos afectó. Me preocupa esa regularidad, es difícil mantener 90 minutos un ritmo intenso, el rival también cuenta, juega bien, tienen cuatro años con el mismo técnico. Pero eso es lo que me ocupa, el mantener una forma de juego".