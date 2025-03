"Contento de esta oportunidad que nos dio el ‘Vasco’, sabe que estamos en un buen momento en nuestros equipos, a veces tienen más preocupada la defensa, fue un experimento que resultó bien , no tuvimos ocasiones de gol, pero nos asociamos, tuvimos jugadas, fue simplemente hacer nuestro juego y creer que podemos hacerlo".

"Quiero seguir ayudando al equipo en lo que me toca, dando mi mayor esfuerzo, no me voy a dar por vencido, que vengan los mayores goles posibles para llegar a lo más alto", mencionó Jiménez