Jugador del Tri puede perderse el Final Four por un tema de visado

La Selección Mexicana ya entrenó este lunes en las instalaciones del LA Galaxy , lugar donde se prepara para el partido ante Canadá por la Final Four de la Concacaf Nations League pero aún no tiene el grupo completo.

Aunque la gran mayoría de jugadores ya están bajo las órdenes de Javier Aguirre todavía falta que lleguen tres jugadores de Tri, pero uno de ellos preocupa ya que no ha podido viajar por un tema de visado y se trata de Carlos Moreno , el tercer portero del equipo.

“La intención es que llegue. No ha recibido su visa, está a la espera. Todavía faltan por incorporarse a la concentración Efraín Álvarez, de Xolos, y el ‘Chino’ Huerta. Son los últimos dos que quedan por concentrarse. Y el caso de Carlos Moreno, que se esperaba que llegara el día de hoy. Bueno, pues no llegó su visa y no podrá hacer el viaje”, dijo Gibran Araige de TUDN