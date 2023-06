"Estamos unidos, obviamente no buscamos culpables, nos hacemos cargo cada quién, a nosotros nos toca defender a la Selección dentro de la cancha, ser autocríticos y saber lo que hicimos mal, estamos unidos con Diego, con los directivos, todo es una unión, una Selección, no se salva nadie, si pierde la Selección perdemos todos, si gana ganamos todos, aquí no se salva nadie, somos un grupo muy unido y tenemos que demostrarlo en la cancha".