De cara a la Final de la Concacaf Nations League ante Panamá, e l técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre , dejó claro que el hecho de haber alineado a Santi Gimenez y Raúl Jiménez juntos ante Canadá no fue por presión de la prensa.

"Todos los técnicos queremos ganar, no es que haga cosas en contra de su filosofía, con todo el respeto que tengo por ustedes, pero pocas o ninguna vez tomo decisiones en función a lo que me sugiere el entorno , pudiendo tener razón".

Además, el Vasco fue contundente al declarar que las decisiones de los jugadores que juegan, incluso de los que llegan al Tricolor, no las toma él de forma unilateral, sino que se ayuda de su cuerpo técnico.

" Le hago mucho caso a mi cuerpo técnico, si ellos determinaron que esa fórmula de los Jiménez era la adecuada, les hice caso. Ya había dicho que no me gustaba Chino Huerta, pero qué bueno que le hice caso a mi gente".

EL 'VASCO' AGUIRRE CONFIRMA TRES JUGADORES

"Me gustó a ratos, no me encantó, tuvimos dos errores en las marcas en córners, pero cuando peor estábamos vino el segundo gol y eso nos dio tranquilidad. Juegan Malagón, Edson y Raúl Jiménez", destacó.