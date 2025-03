Hérculez Gómez tunde a Edson y Santi y dice que es ilógico que México sea favorito

En entrevista con Faitelson Sin Censura, el estadounidense no tuvo filtros y habló de la supuesta "obligación" del Tri de ganar el Final Four.

“Para mucha gente que no conoce el fútbol mexicano van a decir, pues cómo puede estar obligado un equipo que, según me dices, tiene su peor generación de futbolistas, que no ha ganado este torneo, que no es local, aunque sí va a ser local, contra dos selecciones de las cuatro, Estados Unidos y Canadá, que tienen más futbolistas que militan en el Viejo Continente y en un mejor momento”, dijo Gómez.